Злоумышленники, используя в противоправных целях ряд подконтрольных им организаций, имеющих признаки фиктивности, совершали незаконные банковские операции...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение четверым гражданам в осуществлении незаконной банковской деятельности на территории столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что в период с 2016 по 2018 год соучастники, используя в противоправных целях ряд подконтрольных им организаций, имеющих признаки фиктивности, совершали незаконные банковские операции, в том числе: открытие и ведение банковских счетов, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств на территории г. Москвы.За указанный период злоумышленники извлекли доход в размере свыше 58 млн рублей.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК Четвертого управления МВД России.В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28