Сумма материального ущерба превысила 20 тысяч рублей
Сумма материального ущерба превысила 20 тысяч рублей
В Юрьев-Польском районе в полицию обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что кто-то повредил кузов ее автомобиля, оставленного на парковке. Сумма материального ущерба превысила 20 тысяч рублей.
Правоохранители установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 50-летний местный житель. Он во всем признался.
Оказалось, что между пьяным мужчиной и компанией молодых людей, отдыхавших во дворе, произошёл конфликт. Разозлившись, подозреваемый подошел к стоявшей неподалеку машине и начал бить по кузову, оставляя вмятины.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества.