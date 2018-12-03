Сумма материального ущерба превысила 20 тысяч рублей

Сумма материального ущерба превысила 20 тысяч рублейВ Юрьев-Польском районе в полицию обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что кто-то повредил кузов ее автомобиля, оставленного на парковке. Сумма материального ущерба превысила 20 тысяч рублей.Правоохранители установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 50-летний местный житель. Он во всем признался.Оказалось, что между пьяным мужчиной и компанией молодых людей, отдыхавших во дворе, произошёл конфликт. Разозлившись, подозреваемый подошел к стоявшей неподалеку машине и начал бить по кузову, оставляя вмятины.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества.