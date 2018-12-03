Находясь в состоянии алкогольного опьянения, местный житель повредил кузов чужого автомобиля.

В дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что обнаружила повреждения на кузове своего автомобиля, оставленного на парковочной площадке. Сумма материального ущерба, причиненного собственнице, превысила 20 000 рублей.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали злоумышленника, 50-летнего местного жителя. В содеянном подозреваемый сознался.Установлено, что между фигурантом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и компанией молодых людей, отдыхавших на улице, произошел конфликт. Обозлившись, мужчина подошел к стоявшему неподалеку автомобилю и несколько раз ударил по кузову, оставив вмятины.28 ноября следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).