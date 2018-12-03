Владимир Кузьмин перестал скрывать новую возлюбленную. 63-летний исполнитель появился на публике с миловидной блондинкой.

Владимир Кузьмин перестал скрывать новую возлюбленную. 63-летний исполнитель появился на публике с миловидной блондинкой.В СК "Олимпийский" состоялась торжественная церемония награждения на музыкальном фестивале "Песня года". Под одной крышей собрался весь цвет отечественного шоу-бизнеса. Не остался в стороне и прославленный исполнитель Владимир Кузьмин. Внимательные журналисты приметили артиста в компании миловидной блондинки, а особо ушлые представители СМИ даже умудрились сделать пары.На концерте Владимир Кузьмин получил награду за свою новую песню "Дикий мед". Говорят, артист буквально восстал из пепла забвения после того, как встретил новую любовь. Согласно информации , женщина является не только музой Владимира, но и его правой рукой, сопровождая исполнителя на все гастроли.Журналисты выяснили, что новую возлюбленную артиста зовут Светлана. Светловолосой красотке 26 лет, она живет вместе с 63-летним певцом. По образованию она музыкальный менеджер, так что можно не сомневаться, что у влюбленных много общего.Напомним, что 14 июня Владимир Кузьмин объявил о расставании с супругой Екатериной, с которой прожил 17 лет. "С большим уважением и любовью друг к другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, – рассказал певец. – Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу".Влюбленные поженились в 2001 году. Екатерина младше Владимира на 27 лет. Сейчас ей 36 – она на десять лет старше новой избранницы артиста.