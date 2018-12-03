Владимир по итогам 2017 года стал лучшим среди городских округов. Победителя среди муниципалитетов выявили по результатам докладов руководителей администраций районов за отчётный 2017 год и в соответствии с планами на три года.

Владимир по итогам 2017 года стал лучшим среди городских округов. Победителя среди муниципалитетов выявили по результатам докладов руководителей администраций районов за отчётный 2017 год и в соответствии с планами на три года. Теперь Владимир получит грант в размере 2 млн рублей из областного бюджета. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Сипягин. Среди муниципальных районов региона на первом месте оказался Гороховецкий район, на втором - Судогодский, на третьем - Камешковский район.