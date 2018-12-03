Медали получили депутат, профессор и учительница

Медали получили депутат, профессор и учительницаВладимир Путин подписал указ №674 «О награждении государственными наградами РФ», где отмеченными оказались трое владимирцев.Первый заместитель главы администрации областной столицы Владимир Гарев получил медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Депутат уже много лет работает в мэрии, оставаясь незаменимым замом.Та же награда досталась заведующей кафедрой ВлГУ Татьяне Трифоновой. Известный в городе преподаватель обучает экологии.Ну а третьей медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени удостоена заслуженный учитель России Татьяна Соловьева. В местной школе №25 она курирует начальные классы.