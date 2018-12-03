В соревнованиях участвовало почти 250 борцов из 45 регионов со всей страны

В соревнованиях участвовало почти 250 борцов из 45 регионов со всей страныМовсар Баймасханов и Расул Гаджимагомедов, представляющие Владимирскую область, завоевали «золото» и «бронзу» на чемпионате России по рукопашному бою. Его проводили в Красноярске. В соревнованиях участвовало почти 250 спортсменов из 45 регионов со всей страны.Мовсар Баймасханов стал лучшим в весовой категории 75 килограммов. Теперь он поедет на чемпионат мира по рукопашному бою, который пройдет в 2019 году в Питере.Расул Гаджимагомедов выступил в весовой категории 70 килограммов и, войдя в тройку лидеров, был отобран на Кубок Мира по рукопашному бою.