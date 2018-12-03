Фонтан из кипятка забил на улице Благонравова в эти выходные. В соцсетях появились фотографии гейзера, который неожиданно появился во дворе жилого дома.

Фонтан из кипятка забил на улице Благонравова в эти выходные. В соцсетях появились фотографии гейзера, который неожиданно появился во дворе жилого дома. По словам очевидцев, столб воды достигал уровня 5 этажа. ЧП произошло днём в воскресенье. В итоге, весь двор заволокло паром. Жители жаловались, что коммунальные службы не спешили на место аварии, вечером того же дня вода все еще текла по придомовой территории. В морозы люди без отопления не остались, но горячее водоснабжение отсутствовало.Виктор Мортасов, председатель ТСЖ дома № 5 по улице Благонравова: "Машина стояла все выходные дни. Раскопали, ничего не делали. Не знаю, как они сейчас заделали чего или нет. Там трубы сварены. Но видите, в каком состоянии. И никого не информировали. Никаких объявлений на доску не послили, ничего".Гейзер во дворе жилого дома появился в результате коммунальной аварии. В итоге, тепловики были вынуждены перевести дом на резервную схему водоснабжения. При этом, в ВКС уверяют, авария неудобства для жителей не вызвала, горячая вода была отключена на 45 минут, пока выполнялись экстренные работы по переключению на резервную схему. К устранению всех последствий прорыва разводящих сетей коммунальщики приступили в понедельник. Как во дворе жилого дома мог появиться фонтан из кипятка, тепловики пока не распространяются.Официальный ответ ВКС: "Отметим, что теплоснабжение дома № 5 по улице Благонравова не прекращалось (осуществляется по другой сети). Производилось кратковременное отключение горячего водоснабжения: в течение 45 минут данный дом был запитан по ГВС по резервной схеме. Причины повреждения будут определены специальной комиссией после анализа демонтированного участка трубопровода".