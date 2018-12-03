Туда будут приглашать супругов, решивших развестись

Туда будут приглашать супругов, решивших развестисьВо Владимире вот-вот откроют Гостиную примирения Дворца бракосочетания. Туда будут приглашать супругов, решивших развестись. Эта комната - важный этап развития примирительных технологий в нашем регионе.6 декабря в 15.00 в Областном доме молодежи пройдет презентация проекта «Гостиная примирения». Ее проводит владимирский ЗАГС и «Владимирская региональная ассоциация медиаторов» в рамках проекта «Развитие семейной медиации», который реализуют с использованием гранта Президента России.На мероприятие будут руководители и специалисты ЗАГСа, адвокатуры, опеки, судов, полиции, прокуратуры, аппаратов уполномоченных по правам человека и правам ребенка, общественных организаций, работающих в сфере семейных отношений.Кризис института семьи – очень острая проблема. Во многих регионах создают различные службы примирения.«Опыт других областей для нас очень важен. Но и у Владимира есть, чем поделиться, - поведала заведующая отделом ЗАГС Галина Карташова, - Особенность нашей Гостиной примирения в том, что она будет находиться прямо во Дворце бракосочетания. Так что мы неслучайно приглашаем семьи, стоящие на грани развода, туда, где они когда-то начинали свой путь в счастливую жизнь. Быть может, атмосфера Дворца заставит их вспомнить, как они любили друг друга. Это некий медиативный лифт, который спускает к истокам семьи. Супруги в разговоре с медиатором смогут понять свои ошибки и выяснить, почему ушло взаимопонимание».