Пострадавшие умерли от отравления угарным газом

Пострадавшие умерли от отравления угарным газомРегиональный СледКом возбудил уголовное дело по факту смерти сразу четырех человек. В конце ноября этого года 73-летний москвич приехал в деревню Чуприяново Петушинского района к себе на дачу.Трехэтажный кирпичный коттедж использовали для летнего отдыха. Мужчина хотел включить на зиму газовый котел. Через какое-то время родственники и соседи начали переживать, потому что пенсионер не выходил на связь. Мертвого мужчину нашли в доме.В коттедж приехали 2 дочери пенсионера и его зять, чтобы похоронить мужчину. Но потом они тоже перестали выходить на связь с родными.На место прибыли следователи, полицейские и криминалисты. В разных комнатах они увидели тела 43 и 46-летней женщин, а также 41-летнего мужчины. В воздухе чувствовалась высокая концентрация продуктов горения. Пострадавшие умерли от отравления угарным газом.Дом был оборудован газовым котлом, который прошел регистрацию на соответствие требованиям безопасности. Однако в апреле этого года в связи с неполадками в системе производили ремонт газового оборудования, по всей вероятности, несанкционированным способом.Расследование уголовного дела продолжается.