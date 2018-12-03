Провести свободные выборы в областях Украины, где введено военное положение, будет невозможно. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Провести свободные выборы в областях Украины, где введено военное положение, будет невозможно. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Председатель нижней палаты напомнил, что военное положение предполагает ограничение прав граждан: запрет на проведение митингов, встреч с избирателями и другие меры, относящиеся к электоральной кампании.По словам Володина, сложно сказать, как в таких условиях можно провести свободные выборы, основанные на принципе законности. "Совершенно очевидно, что это будет невозможно. Под дулами автоматов демократии не бывает", – добавил Володин.Военное положение на Украине было введено по инициативе президента Петра Порошенко и главы Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова после того, как вторгшиеся в территориальные воды России корабли ВМС Незалежной были задержаны пограничниками ФСБ.Изначально Порошенко хотел ввести военное положение на два месяца, что привело бы к отмене президентских выборов, намеченных на март следующего года. В итоге украинскому лидеру пришлось пойти на уступки и установить военное положение на 30 дней – до конца декабря текущего года.Особый режим введен в 10 областях юго-востока страны, в том числе в Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской областях. На время действия военного положения ограничиваются гражданские права, власти могут изымать имущество физлиц, налагается запрет на проведение массовых акций и прочее.Таким образом руководство Украины пытается решить собственные политические задачи, связанные с переносом президентских выборов, уверен Вячеслав Володин. Граждане Незалежной стали заложниками авантюры руководства своей страны, с сожалением отметил спикер.