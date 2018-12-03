Светлана Лобода примерила новый образ. Такой знаменитость еще не видели.

Светлана Лобода примерила новый образ. Такой знаменитостьеще не видели.В личном микроблоге Светлана опубликовала снимок, на которомзапечатлена в ярком наряде. Звезда облачена в костюм, состоящий из обтягивающейводолазки и расклешенных от колена брюк. Артистка держит на поводке белогокрасавца-пуделя.Фолловеры пришли в восторг от нового фото звезды. Занесколько часов публикация набрала более 100 тысяч отметок "Нравится" и несколькосотен хвалебных комментариев."Боже мой это восхитительный образ (здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шикарный пес", "дама с собачкой…прям как у Антона Павловича", "Просто Бомба", "БАРБИ", "Все идеально", "Невероятная","Суперзвезда", – писали интернет-обыватели.Как писали "Дни.ру", недавно Светлана Лобода вернулась из Германии.Артистка летала туда на гастроли. Чтобы оставаться неузнаваемой на улицах Берлина,вокалистке пришлось даже преобразиться в брюнетку с короткими волосами. И всестарания ради того, чтобы встретиться с солистом группы Rammstein ТиллемЛиндеманном. Единственный выходной день в туре Светлана провела в компаниилегендарного рокера и старшей дочери Евы.