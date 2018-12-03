Светлана Лобода примерила новый образ. Такой знаменитость
еще не видели.
Светлана Лобода примерила новый образ. Такой знаменитость
еще не видели.
В личном микроблоге Светлана опубликовала снимок, на котором
запечатлена в ярком наряде. Звезда облачена в костюм, состоящий из обтягивающей
водолазки и расклешенных от колена брюк. Артистка держит на поводке белого
красавца-пуделя.
Фолловеры пришли в восторг от нового фото звезды. За
несколько часов публикация набрала более 100 тысяч отметок "Нравится" и несколько
сотен хвалебных комментариев.
"Боже мой это восхитительный образ (здесь и далее орфография
и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шикарный пес", "дама с собачкой…
прям как у Антона Павловича", "Просто Бомба", "БАРБИ", "Все идеально", "Невероятная",
"Суперзвезда", – писали интернет-обыватели.
Как писали "Дни.ру", недавно Светлана Лобода вернулась из Германии.
Артистка летала туда на гастроли. Чтобы оставаться неузнаваемой на улицах Берлина,
вокалистке пришлось даже преобразиться в брюнетку с короткими волосами. И все
старания ради того, чтобы встретиться с солистом группы Rammstein Тиллем
Линдеманном. Единственный выходной день в туре Светлана провела в компании
легендарного рокера и старшей дочери Евы.