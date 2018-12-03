Отдают долг памяти. Речь о владимирских поисковиках. Сегодня они подвели итоги 30-го юбилейного сезона. В этом году владимирские добровольцы приняли участие в 16 экспедициях. Раскопки велись на территории Смоленской, Тверской, Новгородской, Воронежской и Владимирской областях. Подробнее о результатах работы владимирских добровольцев - в репортаже Алексея Домнина.

Отдают долг памяти. Речь о владимирских поисковиках. Сегодня они подвели итоги 30-го юбилейного сезона. В этом году владимирские добровольцы приняли участие в 16 экспедициях. Раскопки велись на территории Смоленской, Тверской, Новгородской, Воронежской и Владимирской областях. Подробнее о результатах работы владимирских добровольцев - в репортаже Алексея Домнина.Эти люди возвращают павших из небытия. В зале – десятки поисковиков, которые каждый год отправляются на места боевой славы наших предков. Сотни тысяч защитников Отечества все еще лежат непогребенными, рассказывает Вячеслав Казаков. По словам руководителя владимирского отделения Поисковое движение России, среди целей активистов – предать земле последнего неизвестного солдата.Вячеслав Казаков, глава регионального отделения "Поисковое движение России": "Год от года нам кажется, что этих солдат станет все меньше и меньше, но, к сожалению, поисковый опыт нам говорит о том, что мы больше солдат находим год от года. Мы все стремимся к той экспедиции, где найдем одного солдата и скажем, что этот солдат будет последний".Сегодня в регионе насчитывается 18 поисковых отрядов – всего около двухсот человек. Григорий Казаков, учитель 39 школы Владимира, - один из тех, кто поднимает историю солдат из забвения. В этом году, вместе с другими добровольцами, ему удалось обнаружить останки и капсулу с запиской Иванова Ивана Ивановича. Он погиб в ходе Ржевской битвы. В своем медальоне он оставил прощальное послание своей супруге.Григорий Казаков, командир поискового отряда Владимирец: Он жене пишет: Нюре, на вечную память. Вот этот момент, да, на вечную память. Те моменты, когда понимаешь, что солдат погибнет, страшно становится, да. Записку эту писал и понимал, что он не вернется.Останки 102 солдат, более 20 медальонов, котелки, кружки, бритвенные наборы и фрагменты обмундирования. Раскопки велись в нескольких областях: Смоленской, Тверской, Новгородской, Воронежской и Владимирской. Таков итог работы поисковиков в 2018 году. Наиболее отличившихся добровольцев в конце "Вечера памяти" наградили медалями Министерства обороны России За отличие в поисковом движении.Александр Борисов, член поискового отряда Амулет: "Я уже несколько лет в отряде, а именно с 2010 года. Как бы моя работа не могла быть, остаться незамеченной. Ну, я не считаю, что нам должны вручать эти награды. Для нас самая большая награда – это когда мы возвращаем солдат на Родину".В планах у владимирских поисковиков на следующий год – раскопки в Смоленской, Тверской, Ленинградской областях. Останавливаться поисковики не намерены, пока остаются забытые и безымянные могилы.