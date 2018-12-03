Синдром дефицита внимания и гиперактивности – сложное неврологическо-поведенческое расстройство, которое встречается примерно у одного из 20 детей, а также у некоторых взрослых. Учёные до сих пор мало что знают о его причинах. Теперь же международная научная группа выяснила, что такой синдром, как и многие другие психические расстройства, может быть обусловлен генетическими факторами.

Учёные впервые обнаружили, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) может быть обусловлен генетическими факторами. Новая работа объединила множество исследователей из разных стран. Научную группу возглавила профессор Анита Тапар (Anita Thapar) из Университета Кардиффа в Уэльсе.Специалисты поясняют, что синдром дефицита внимания и гиперактивности – сложное неврологическо-поведенческое расстройство развития, которое встречается примерно у одного из 20 детей. При СДВГ ребёнок проявляет гиперактивность, импульсивность и небрежность, ему сложно сконцентрировать внимание и завершить начатое. Зачастую дети с таким синдромом не способны оценить потенциальную опасность того или иного поступка, и потому подвергаются неоправданному риску.При склонности к СДВГ у взрослых возможны снижение интеллекта и трудности с восприятием информации.С неврологической точки зрения это нарушение рассматривается как стойкий и хронический синдром, для которого пока не найдено способа лечения. Считается, что около 30% детей его "перерастает", либо приспосабливается к нему во взрослой жизни."Это исследование знаменует очень важный шаг к пониманию генетических и биологических основ СДВГ. Варианты, определяющие генетические риски, связанные с этим состоянием, играют важную роль в биологических процессах, в том числе связанных с мозгом", — отметила Анита Тапар.В ходе работы её команда проанализировала генетические данные более 20 тысяч пациентов с СДВГ и сравнила их с данными более чем 35 тысяч пациентов без этого расстройства.В результате специалисты определили 12 участков генома, в которых у людей с СДВГ наблюдались отличия от людей без СДВГ. Речь идёт о разных вариантах генов, расположенных в совершенно различных, независимых локусах. Некоторые из них, как было показано ранее, связаны и с другими заболеваниями, а некоторые играют ключевую роль в здоровом развитии мозга и процессах обучения.Дальнейшие анализы показали, что генетический риск СДВГ соотносится с риском других физиологических и психических расстройств, включая депрессию, ожирение, сахарный диабет второго типа и даже нарушений, связанных с пониженными уровнями "хорошего" холестерина.Кроме того, исследователи отмечают, что у пациентов с диагнозом "синдром дефицита внимания и гиперактивности" и у людей без такого диагноза, но с характерными поведенческими чертами (к примеру, нервозностью и невнимательностью), наблюдается соответствующее генетическое сходство.Анализируя генетические риски первых и генетические маркеры (признаки СДВГ) вторых, учёные заключили, что корреляция составляет 97%."Корреляция между этими довольно разными определениями СДВГ показывает, что для большей части людей клинически диагностированный синдром является суровым итогом непрерывного усиления симптомов", — поясняет соавтор работы Джоанна Мартин (Joanna Martin).Авторы работы также отметили, что 12 ключевых областей генома, идентифицированных в ходе работы, – это, вероятно, лишь верхушка "генетического айсберга СДВГ". В совокупности они повышают вероятность развития синдрома на 22%. Однако в целом риск, обусловленный генетическими факторами, может быть куда серьёзнее.Поэтому в будущих работах специалисты намерены отыскать другие генетические маркеры, в том числе обратить внимание на редкие изменения и вариации, а также наследуемость СДВГ. Кроме того, важно рассмотреть влияние на развитие синдрома факторов окружающей среды."Это знаковое исследование, потому что оно включает пациентов со всего мира. Наше понимание генетики СДВГ отставало от [изучения] физических и других психических расстройств, таких как шизофрения и депрессия", — отметила профессор Тапар.Теперь, по её мнению, понимание природы синдрома дефицита внимания и гиперактивности будет расширяться, а медики смогут предоставлять пациентам больше информации о возможных рисках.Научная статья по итогам этой работы была опубликована в журнале Nature Genetics.Тем временем исследователи из Гарвардской медицинской школы выявили ещё один фактор риска СДВГ, к счастью, обратимый. Речь идёт о времени начала обучения в школе.Оказалось, что дети, которые идут в первый класс на год раньше положенного срока (в шесть лет), более подвержены риску развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Такой диагноз им ставят на 30% чаще, чем детям, которые стали первоклассниками в возрасте семи лет, уточняют авторы работы.Кстати, ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали об открытии более тысячи генов интеллекта, некоторые из которых также ассоциируются с более низким риском развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также депрессии и шизофрении.