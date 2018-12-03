Фониатра Льва Рудина знает вся звездная Москва. Певцы и актеры приходят к нему, когда есть проблема со связками, звучанием, – и он всем помогает. Пелагея, Киркоров, Леонтьев и многие другие души не чают в специалисте. И только с одним артистом у Рудина не сложилось...
Фониатра Льва Рудина знает вся звездная Москва. Певцы и актеры приходят к нему, когда есть проблема со связками, звучанием, – и он всем помогает. Пелагея, Киркоров, Леонтьев и многие другие души не чают в специалисте. И только с одним артистом у Рудина не сложилось...
Первой работой Льва Рудина был ансамбль имени Александрова. Вскоре о нем узнали звезды и стали обращаться, считая специалистом от бога. Но у фониатра есть одна особенность.
"Все знают фишку:
клиника – моя территория, звезда здесь одна —
я, – говорит фониатр.
– Никто не позволяет
показывать свою значимость. Но как-то пытался это сделать господин
Харатьян. Высокомерно
себя вел, все повторял:
"Мне в Большом театре
другое сказали..."
Актер, как оказалось, вел себя надменно, гордо, словно бы он бог и царь. "Я поинтересовался: зачем же он ко мне
тогда приехал? Говорю: "Лучше объясните, что беспокоит на данный
момент". В ответ услышал: "А вы со
всеми так разговариваете?" Приема
не состоялось, потому что я просто выгнал его из кабинета. Сказал
на прощание: "Всего доброго, вы ошиблись дверью". Могу себе это
позволить. Но такое случается крайне редко", – цитирует специалиста журнал
Стоит добавить, что сам Харатьян знает о своей неуживчивости. "У меня достаточно непростой характер, – говорит актер. – Со мной трудно ужиться, особенно в профессиональном плане: я очень требовательный. С годами у меня выработалось определенное отношение к профессии и ко всему, что связано с театром и кино. И если я вижу, что люди не справляются со своими обязанностями, это не просто раздражает меня, а возмущает".
Но зачем артист нагрубил врачу и показал свою колючесть – большой вопрос. Возможно, он в тот день был уставшим и злым.