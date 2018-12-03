Дональд Трамп по-хамски обошелся с президентом Аргентины Маурисио Макри. На финальной фотосессии после саммита G20 американский президент психанул и не стал дожидаться фотографирования.

Дональд Трамппо-хамски обошелся с президентом Аргентины Маурисио Макри. На финальнойфотосессии после саммита G20 американскийпрезидент психанул и не стал дожидаться фотографирования.Американский лидер оставил главу принимающей стороны вгордом одиночестве и вышел из зала. "Выведите меня отсюда", – такиеслова Трампа услышали журналисты и рассмеялись.Капризылидера США начались за несколько часов до начала встречи "Двадцатки". Находясь в самолетепо пути в Аргентину, Трамп внезапно отказался от встречи с Владимиром Путиным,приведя в качестве аргумента недавнюю провокацию украинских военных вКерченском проливе. В Кремле на это сказали, что благодаря этому у Путинапоявятся лишних два часа для важных переговоров.Прилетевв Буэнос-Айрес, Трамп продолжил демонстрировать всему миру свой нрав.Встречаясь с президентом принимающей страны, американский лидер бросилна пол приемник синхронного перевода.Выслушав приветственную речь МаурисиоМакри, Трамп выразил недовольство ее переводом. "Я лучше понял на вашемязыке, чем в моем переводе", – сказал Трамп и кинул на пол устройствосинхронного перевода и наушники.Чтокасается общения с Владимиром Путиным, краткий обмен мнениями у лидеров двухдержав на саммите все-таки был. Полноформатный диалог президентов России и США может состояться летом 2019 года на очередной встрече "Большой двадцатки".