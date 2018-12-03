Дональд Трамп
по-хамски обошелся с президентом Аргентины Маурисио Макри. На финальной
фотосессии после саммита G20 американский
президент психанул и не стал дожидаться фотографирования.
Дональд Трамп
по-хамски обошелся с президентом Аргентины Маурисио Макри. На финальной
фотосессии после саммита G20 американский
президент психанул и не стал дожидаться фотографирования.
Американский лидер оставил главу принимающей стороны в
гордом одиночестве и вышел из зала. "Выведите меня отсюда", – такие
слова Трампа услышали журналисты и рассмеялись.
Капризы
лидера США начались за несколько часов до начала встречи "Двадцатки". Находясь в самолете
по пути в Аргентину, Трамп внезапно отказался от встречи с Владимиром Путиным,
приведя в качестве аргумента недавнюю провокацию украинских военных в
Керченском проливе. В Кремле на это сказали, что благодаря этому у Путина
появятся лишних два часа для важных переговоров.
Прилетев
в Буэнос-Айрес, Трамп продолжил демонстрировать всему миру свой нрав.
Встречаясь с президентом принимающей страны, американский лидер бросил
на пол приемник синхронного перевода.
Выслушав приветственную речь Маурисио
Макри, Трамп выразил недовольство ее переводом. "Я лучше понял на вашем
языке, чем в моем переводе", – сказал Трамп и кинул на пол устройство
синхронного перевода и наушники.
Что
касается общения с Владимиром Путиным, краткий обмен мнениями у лидеров двух
держав на саммите все-таки был. Полноформатный диалог президентов России и США может состояться летом 2019 года на очередной встрече "Большой двадцатки".