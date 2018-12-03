Хоккеист магнитогорского Металлурга Евгений Бирюков первым в Континентальной хоккейной лиге сыграл 700 матчей. Причем все встречи защитник провел за один клуб. Юбилейной для него стала игра с омским Авангардом, которая состоялась 1 декабря.

Хоккеист магнитогорского "Металлурга" Евгений Бирюков первым в Континентальной хоккейной лиге сыграл 700 матчей. Причем все встречи защитник провел за один клуб. Юбилейной для него стала игра с омским "Авангардом", которая состоялась 1 декабря.Бирюков сыграл свой первый матч в Лиге 3 сентября 2008 года против санкт-петербургского СКА. На его счету в КХЛ 21 заброшенная шайба и 105 голевых передач.Напомним, что Бирюков был признан лучшим защитником прошедшей недели Континентальной хоккейной лиги.