Дочь Евгения Осина – Агния обратилась к общественности. Девушку и ее родственников затравили в Сети.

Дочь Евгения Осина – Агния обратилась к общественности. Девушкуи ее родственников затравили в Сети.В личном микроблогеАгния рассказала фолловерам, что после смерти отца она и ее мать стали получатьгневные сообщения. Наследницу артиста обвинили в дешевом пиаре. Якобы онабегает по передачам и зарабатывает на памяти погибшего родителя, на которогопри жизни было плевать.Агния рассказала, что она вместе с матерью поддерживала отца допоследнего, просто они не предавали этот факт огласке. Девушке очень обидно из-затого, что люди судят ее, не зная как все было на самом деле. Она посоветовала злопыхателямзаняться своей жизнью и не влезать в чужую."Вы не знаете, через что прошла наша семья – меня незадевает ваше мнение, мне обидно, что вы судите меня и мою маму, не зная того,как было на самом деле. Мусолить чужую жизнь, имея при этом свою – низко", —сказала Агния.После дочь знаменитости отметила, что любила, любит и будетлюбить отца. Агния не собирается никому ничего доказывать, ей все равно, что думаютокружающие, ведь близкие знают правду и этого достаточно.Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался всобственной квартире в Москве на улице Демьяна Бедного близ станции метро"Полежаевская". Причина смерти пока не известна. По предварительнымданным, у артиста остановилось сердце, не выдержавшее длительногобесконтрольного употребления спиртного. Исполнителя хита "Плачет девочка вавтомате" похоронили 20 ноября на Троекуровском кладбище столицы.