Дочь Евгения Осина – Агния обратилась к общественности. Девушку
и ее родственников затравили в Сети.
Дочь Евгения Осина – Агния обратилась к общественности. Девушку
и ее родственников затравили в Сети.
В личном микроблоге
Агния рассказала фолловерам, что после смерти отца она и ее мать стали получать
гневные сообщения. Наследницу артиста обвинили в дешевом пиаре. Якобы она
бегает по передачам и зарабатывает на памяти погибшего родителя, на которого
при жизни было плевать.
Агния рассказала, что она вместе с матерью поддерживала отца до
последнего, просто они не предавали этот факт огласке. Девушке очень обидно из-за
того, что люди судят ее, не зная как все было на самом деле. Она посоветовала злопыхателям
заняться своей жизнью и не влезать в чужую.
"Вы не знаете, через что прошла наша семья – меня не
задевает ваше мнение, мне обидно, что вы судите меня и мою маму, не зная того,
как было на самом деле. Мусолить чужую жизнь, имея при этом свою – низко", —
сказала Агния.
После дочь знаменитости отметила, что любила, любит и будет
любить отца. Агния не собирается никому ничего доказывать, ей все равно, что думают
окружающие, ведь близкие знают правду и этого достаточно.
Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в
собственной квартире в Москве на улице Демьяна Бедного близ станции метро
"Полежаевская". Причина смерти пока не известна. По предварительным
данным, у артиста остановилось сердце, не выдержавшее длительного
бесконтрольного употребления спиртного. Исполнителя хита "Плачет девочка в
автомате" похоронили 20 ноября на Троекуровском кладбище столицы.