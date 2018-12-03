Супруга футболиста, находящегося под
стражей в Бутырском СИЗО из-за обвинений в хулиганстве и нанесении побоев, дала
объяснение его поведению. Алана Мамаева считает, что из-за разлучницы ее муж и
его друг Александр Кокорин попали в скандал.
Супруга футболиста, находящегося под
стражей в Бутырском СИЗО из-за обвинений в хулиганстве и нанесении побоев, дала
объяснение его поведению. Алана Мамаева считает, что из-за разлучницы ее муж и
его друг Александр Кокорин попали в скандал.
Алана выложила в Instagram
фото девушки. "Мой муж семью променял на девку, из-за которой и начался конфликт с водителем", – подписала пост супруга спортсмена.
Жена футболиста
утверждает, что именно разлучница спровоцировала конфликт с водителем Первого
канала у гостиницы "Пекин", передает . По словам Мамаевой, новая пассия
мужа из Вильнюса.
Правда, через пару часов
запись была удалена из микроблога Мамаевой. В интернете сохранились только скриншоты
публикации.
Как писали "Дни.ру", Алану Мамаеву возмутила критика в адрес
мужа. Кроме того, жена футболиста представила толстовки в
поддержку супруга и его коллеги Кокорина.
Напомним, 8 октября
полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий петербургского "Зенита"
Александр Кокорин напали на водителя Первого канала в Москве. Затем спортсмены
устроили драку в кафе с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и
гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.
Срок содержания под стражей Кокорина и
Мамаева заканчивается 8 декабря. Однако следствие просит продлить арест.