Супруга футболиста, находящегося под стражей в Бутырском СИЗО из-за обвинений в хулиганстве и нанесении побоев, дала объяснение его поведению. Алана Мамаева считает, что из-за разлучницы ее муж и его друг Александр Кокорин попали в скандал.

Супруга футболиста, находящегося подстражей в Бутырском СИЗО из-за обвинений в хулиганстве и нанесении побоев, далаобъяснение его поведению. Алана Мамаева считает, что из-за разлучницы ее муж иего друг Александр Кокорин попали в скандал.Алана выложила в Instagramфото девушки. "Мой муж семью променял на девку, из-за которой и начался конфликт с водителем", – подписала пост супруга спортсмена.Жена футболистаутверждает, что именно разлучница спровоцировала конфликт с водителем Первогоканала у гостиницы "Пекин", передает . По словам Мамаевой, новая пассиямужа из Вильнюса.Правда, через пару часовзапись была удалена из микроблога Мамаевой. В интернете сохранились только скриншотыпубликации.Как писали "Дни.ру", Алану Мамаеву возмутила критика в адресмужа. Кроме того, жена футболиста представила толстовки вподдержку супруга и его коллеги Кокорина.Напомним, 8 октябряполузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий петербургского "Зенита"Александр Кокорин напали на водителя Первого канала в Москве. Затем спортсменыустроили драку в кафе с главой департамента Минпромторга Денисом Паком игендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.Срок содержания под стражей Кокорина иМамаева заканчивается 8 декабря. Однако следствие просит продлить арест.