Молодой человек неправомерно завладел транспортным средством, совершил на нем ДТП и поджег автомобиль с целью скрыть совершенное преступление.

В середине ноября в дежурную часть ОМВД России по Судогодскому району поступило сообщение об обнаружении на обочине дороги уничтоженного огнем легкового автомобиля.Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что накануне происшествия собственник данного транспортного средства, 48-летний местный житель, сообщил в полицию об угоне.Сотрудниками уголовного розыска был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого установили и задержали подозреваемого в совершении преступлений, 17-летнего местного жителя.Установлено, что злоумышленник угнал автомобиль с целью покататься по населенному пункту, однако не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, подозреваемый поджег легковушку. Транспортное средство было уничтожено полностью. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 25 000 рублей.Свою вину фигурант признал.Отделом дознания и следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району в отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).