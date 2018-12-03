Ксения Собчак поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографиями, на которых она позирует в шубах из натурального меха норки. Некоторые подписчики, у которых сердце болит за дикую природу, весьма жестко раскритиковали ведущую за подобную рекламу.

Ксения Собчак поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографиями, на которых она позирует в шубах из натурального меха норки. Некоторые подписчики, у которых сердце болит за дикую природу, весьма жестко раскритиковали ведущую за подобную рекламу.О том, что она красуется в шубах из натурального, а не искусственного, меха, Ксения Собчак написала сама. Она предложил подписчикам выбрать самый красивый образ.Нашлись те, кто отнесся к этому заданию со всей тщательностью и поделился своим мнением относительно каждой модели. Впрочем, были среди комментаторов и те, кто на шубы из натурального меха смотреть просто не может. Ведь при их изготовлении погибают животные, что не может служить оправданием высокой моде, уверены они."Зеленокой облить все шубы (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мех это убийство", "Живодерка", "Натуральный мех? Уже нет необходимости носить его ради тепла. Зачем тогда натуральный? Если ради особенной красоты – это очень жестоко", – не стали скрывать своего гнева защитники животных.Некоторые пользователи Сети попытались встать на защиту Ксении Собчак. Мол, она просто приняла участие в рекламной кампании. Сама же ведущая не выслеживала по лесам пушного зверя и не сдирала шкурки с трупиков несчастных норок. Но и тут комментаторы нашли повод для упреков. Дескать, раньше аккаунт Ксении Собчак раньше был интересен и самобытен, а сейчас превратился в сплошную рекламу.Досталось ведущей и за обработку фотографий. Пока одни подписчики восхищались ее стройными гладкими ногами, другие без устали разубеждали их, дескать, сама ведущая подобным богатством похвастаться не может и все это – лишь плод умелой работы специалиста в фоторедакторе.