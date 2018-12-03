В Судьбе человека Юрий Батурин, которого прославила роль в сериале Знахарь, со смехом вспоминает, как сбежал в Москву из Днепропетровского ТЮЗа после того, как ему предложили роль третьего зайца в спектакле Зайкина семья, и почему он на 10 долгих лет уходил из профессии.

Юрий Батурин, которого прославила роль в сериале "Знахарь", со смехом вспоминает, как сбежал в Москву из Днепропетровского ТЮЗа после того, как ему предложили роль третьего зайца в спектакле "Зайкина семья".И это – после того, как он из-за маленького роста был принят только на кукольный факультет театрального вуза и перевелся на актерский, лишь когда подрос за год на 13 сантиметров.Роль "зайки" в Днепропетровске Юрия не устроила, и он решил попробовать покорить московские театры. В столице России Батурин поступил в Щукинское училище, но довольно быстро был оттуда отчислен.Перевестись удалось на курс Марка Захарова в ГИТИСе. Молодому актеру повезло: еще во время учебы он стал выходить на сцену "Ленкома" вместе со звездами театра.Однако вскоре его ждал удар: когда Захаров уехал на очередную операцию, его вызвали в администрацию и сказали, что в труппу театра не возьмут.Актер был настолько расстроен, что решил уйти из профессии. Батурин устроился барменом в ресторан "Англетер", а там его ждала встреча с Ириной – моделью, которая принимала участие в модном показе.На первое свидание Юрий пригласил ее в музей Пушкина, а уже на третьем свидании сделал предложение. Правда, сразу предупредил: уйдет, если разлюбит ее."Это было взаимное соглашение, и она была вольна поступить так же", – вспоминает Батурин.Вместе они уже больше 20 лет, в 2013-м у них родился долгожданный сын. У мальчика была обнаружена патология, так что на третий день ребенку сделали операцию, и 19 дней малыш был на грани жизни и смерти.За год сын Юрия Батурина перенес четыре сложнейшие операции, но выжил и растет счастливым и здоровым ребенком, рассказывает артист.Через 10 лет после отказа быть зачисленным в труппу "Ленкома" он все-таки вернулся в актерскую профессию. И вернулся с триумфом.Кто помог ему в этом? Как и на что жил Батурин во время своего творческого простоя? Какое чудо случилось со "знахарем", какую роль в его жизни сыграла Людмила Чурсина, и за что особо благодарит свою супругу?В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – актер Юрий Батурин.