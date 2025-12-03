Подросток договорился с неизвестным через мессенджер о распространении запрещенных веществ.

В Октябрьском районе Владимира расследуется громкое уголовное дело: 17-летний местный житель обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. По данным следствия, подросток договорился с неизвестным через мессенджер о распространении запрещенных веществ.2 ноября 2025 года молодой человек забрал крупную партию наркотиков, но был задержан сотрудниками полиции во время организации «закладок» на улице Александра Матросова. При личном досмотре у него изъяли более 27 граммов запрещенного вещества. По ходатайству следователя, суд избрал несовершеннолетнему меру пресечения в виде заключения под стражу.Следствие продолжает работу по сбору доказательств и выяснению всех обстоятельств дела.