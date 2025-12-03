Новые нормы федерального закона о локализации такси начнут действовать с 1 марта будущего года, однако к депутату Госдумы РФ Игорю Игошину уже поступает масса обращений от самозанятых жителей Владимирской области и других регионов.

Новые нормы федерального закона о локализации такси начнут действовать с 1 марта будущего года, однако к депутату Госдумы РФ Игорю Игошину уже поступает масса обращений от самозанятых жителей Владимирской области и других регионов. Перевозчики опасаются, что не успеют соблюсти все требования нового закона для включения их в официальный реестр. Об этом парламентарий сообщил на своей официальной в соцсети.Вопрос не праздный: по некоторым оценкам в такси трудятся порядка полутора миллионов наших соотечественников, и для многих пассажирские перевозки являются основным источником дохода. Депутаты проанализировали обращения граждан и разработали законопроект, предусматривающий введение переходного периода с квотами до 1 января 2033 года. Одним из авторов нового документа стал Игорь Игошин.«Для самозанятых, работающих в такси на своём автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, мы предлагаем установить региональную квоту — 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте РФ машин на начало года. Считаю это разумным компромиссом, который позволит избежать резкого сокращения количества перевозчиков, даст время на адаптацию и сохранит баланс между развитием отечественного автопрома и стабильностью рынка такси», — рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Частных водителей предлагается включать в официальный реестр, если автомобиль более полугода находится в собственности и владелец пользуется им без привлечения третьих лиц.Законопроект будет рассмотрен в ближайшие дни, чтобы обеспечить более гибкое регулирование процесса перехода к требованиям закона, а также избежать социальных и экономических рисков.