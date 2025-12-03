Мужчины были стрелками.

Два жителя Камешковского района Владимирской области, 41-летний Василий Плотников и 45-летний Сергей Числов, погибли в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила .Василий Плотников провёл детство в деревне Филяндино, после чего воспитывался в детском доме. Вернувшись в Филяндино активно помогал односельчанам в строительстве и ремонте. В сентябре 2024 года он отправился на фронт по контракту, где служил стрелком.Сергей Числов проживал в Камешково. Он также заключил контракт в сентябре 2024 года и служил стрелком. Его жизнь оборвалась на территории Белгородской области.