Суд в Александрове приговорил двух местных жителей к 3,5 годам колонии строгого режима за жестокое нападение на знакомого. Об этом сообщают пресс-службы региональных СК РФ и прокуратуры. В

Суд в Александрове приговорил двух местных жителей к 3,5 годам колонии строгого режима за жестокое нападение на знакомого. Об этом сообщают пресс-службы региональных СК РФ и прокуратуры. В сентябре 2024 года 43-летний александровец пришел на бывшую работу забрать вещи. Его встретили 37-летний и 27-летний знакомые, с которыми завязался конфликт. После ссоры они избили мужчину, связали