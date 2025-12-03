О новом виде мошенничества рассказали владимирцам.

Управление о новой волне мошенничества. Мошенники рассылают поддельные письма с адреса mail@fssp buzz, маскируясь под службу судебных приставов, и часто прикрепляют опасные файлы.Приставы не делают массовых рассылок по email. Вся информация о долгах и штрафах опубликована только на официальном сайте ФССП. Проверить ее можно через «Банк данных исполнительных производств» или на Госуслугах.Оплачивать задолженности тоже нужно только через эти проверенные каналы.