По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы на сумму свыше 5,4 млн рублей. В надзорном ведомстве установили, что в коммерческой организации,

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы на сумму свыше 5,4 млн рублей. В надзорном ведомстве установили, что в коммерческой организации, производившей шпон, фанеру, деревянные плиты и панели, образовалась задолженность по зарплате перед 30 работниками за период с июня 2024 года по сентябрь 2025 года. При наличии средств работодатель не спешил