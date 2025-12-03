Губернатор Александр Авдеев отметил значительный рост государственной поддержки НКО в регионе.

Во Владимире прошел масштабный гражданский форум «Действующие лица», собравший представителей некоммерческого сектора, бизнеса и органов власти.Некоммерческий сектор региона демонстрирует впечатляющие результаты. Во Владимирской области работает более 1700 НКО, из которых около 400 — социально ориентированные организации. Они активно действуют в сферах здравоохранения, образования, спорта, экологии и социальной защиты.Губернатор Александр Авдеев отметил значительный рост государственной поддержки НКО в регионе. Финансовая помощь организациям увеличилась в несколько раз.Заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков подчеркнул важность роли НКО в развитии региона."В нашем регионе НКО и волонтёры - это живая и действенная сила. Особую значимость их работа играет в поддержке бойцов Специальной военной операции и их семей, а также в реабилитации ветеранов боевых действий”, - сказал Дмитрий Рожков.На форуме вице-спикер регионального парламента наградил благодарственным письмом Законодательного Собрания спортивный центр скалолазания «ЯРУС». Организация занимается физическим развитием людей с ограниченными возможностями здоровья.Александр Захаров, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению и руководитель АНО «Ассоциация сельских старост Владимирской области», также принял активное участие в работе форума.Ключевым результатом мероприятия стало укрепление диалога между некоммерческим сектором, бизнесом и властью. Форум помог наладить новые связи и определить направления дальнейшего сотрудничества.