Жители пришли на личный приём к председателю Законодательного Собрания Владимирской области Ольге Хохловой и обратились с разными вопросами, касающимися благоустройства городской среды, а также поддержки культурных и образовательных инициатив. Об этом рассказала ЗС региона.Так, Татьяна Гришина из Владимира подняла тему благоустройства территории Соловьиного пруда. Данная инициатива горожан нашла поддержку у представителей органов власти, и сегодня проект преображения локации, разработанный студентами Владимирского государственного университета, уже проходит экспертизу. Ольга Хохлова выразила надежду, что уже в 2026 году здесь будут завершены работы и обновлённая территория откроется для жителей и гостей областной столицы.«Хочу выразить особую благодарность депутату Законодательного Собрания Алексею Метелкину, который по моей просьбе взял данный проект под свой личный контроль. Его постоянное взаимодействие с городскими властями, безусловно, способствует оперативному решению всех возникающих вопросов», — подчеркнула председатель ЗС Владимирской области.А руководитель АНО «Народный стиль» Микаэль Насреддин оглы Ахмедов пришёл с идеей организации стационарной выставки, посвященной духовному и культурному наследию народов России. По словам жителя, собранная им коллекция национальных костюмов является самой большой в России. Однако для проведения выставки требуется помещение.Как отметила Ольга Хохлова, такие инициативы необходимо поддерживать. Тем более что 2026 год объявлен Годом единства народов России.Актриса Владимирского академического областного драматического театра Анна Зайцева обратилась с предложением провести мастер-классы по ораторскому искусству и актёрскому мастерству для детей и подростков. Подобная идея, как подчеркнула Ольга Хохлова, вполне может быть воплощена совместно с Молодёжной Думой при ЗС.«Подводя итоги приёма, Ольга Хохлова отметила, что работа с обращениями граждан ведётся на постоянной основе, и подчеркнула важность прямого диалога с людьми для оперативного реагирования на их запросы», — говорится в сообщении пресс-службы Законодательного Собрания Владимирской области.