В «Зелёном городе» — пополнение. Автопарк муниципальных озеленителей получил новую коммунальную технику, которая уже готова выйти на службу городскому благоустройству. Обновление стало возможным благодаря поддержке правительства Владимирской области и губернатора. В распоряжение «Зелёного города» уже поступили: 2 комбинированные машины, самосвал, мини-погрузчик, 2 трактора, автовышка и 3 «Газели». Новая техника многофункциональна: она будет работать и летом,