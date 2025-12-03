Руководство компании намеренно уводило деньги со счетов предприятия, требуя от заказчиков перечислять оплату через сторонние организации.

В Киржачском районе Владимирской области возбуждено уголовное дело против руководства деревоперерабатывающего предприятия за невыплату зарплаты 30 сотрудникам с июня 2024 года. Общая сумма долга превысила 5,3 миллиона рублей. Об этом рассказалиКак выяснила прокуратура, руководство компании намеренно уводило деньги со счетов предприятия, требуя от заказчиков перечислять оплату через сторонние организации. Средства шли на другие нужды фирмы, минуя зарплатный фонд.Уголовное дело возбуждено по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев из корыстной заинтересованности». Примечательно, что гендиректор уже фигурировал в деле о сокрытии налогов.