Суздальский совет народных депутатов 3 декабря избрал заместителя председателя ЗакСобрания Владимирской области Романа Кавинова новым главой городской администрации. По результатам

Суздальский совет народных депутатов 3 декабря избрал заместителя председателя ЗакСобрания Владимирской области Романа Кавинова новым главой городской администрации. По результатам голосования конкурсной комиссии, Кавинов опередил других кандидатов: исполняющего обязанности главы администрации города Суздаля Дмитрия Кириллова и начальника юротдела мэрии, руководителя контрактной службы Татьяну Михайлову. Напомним, что Алиса Бирюкова, ранее занимавшая пост главы Суздаля, покинула должность