У одного джентльмена была жена, любовница и 100 фунтов в кармане.
Однажды любовница спросила его: - Милый, сделай мне дилижанс. Но я не знаю, что это такое, - ответил он. Зачем мне любовник, который не знает, что такое дилижанс, сказала любовница и выгнала его. Так он остался без любовницы.
Тогда джентльмен пошел к проститутке, дал ей 100 фунтов и попросил показать, что такое дилижанс. Чтобы я, всего за 100 фунтов делала дилижанс? - закричала проститутка и выгнала его. Так он остался без денег.
Ничего не оставалось джентльмену, как вернуться к жене. Дорогая, покажи мне дилижанс, попросил он у жены. Чтобы я, как последняя шлюха делала дилижанс?! - закричала жена и выгнала его вон из дома. Так он остался без жены.
Совсем отчаявшись, джентльмен вспомнил, что у
еще анекдот!