Указом Президента России от 2 декабря орденом «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждены Сергей и Татьяна Певцовы из Ковровского района. Папа – индивидуальный предприниматель, а мама всё своё время посвящает трём сыновьям и дочери. Семья придерживается здорового образа жизни и обеспечивает гармоничное развитие личности детей. Распоряжением главы государства