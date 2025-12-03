Администрация провела аукцион и заключила договор аренды муниципального участка под магазин, но при этом проигнорировала ряд обязательных процедур.

Прокуратура Петушинского района Владимирской области, проверив соблюдение земельного законодательства, выявила нарушения в действиях администрации поселка Вольгинский. Как , администрация провела аукцион и заключила договор аренды муниципального участка под магазин, но при этом проигнорировала ряд обязательных процедур.В частности, на сайте администрации не была опубликована информация об аукционе, проект договора и градостроительный план, что является прямым нарушением Земельного кодекса РФ.В связи с этим прокуратура обратилась в Петушинский районный суд с требованием признать сделку недействительной и вернуть участок в собственность муниципалитета.