В городе Судогда Владимирской области, благодаря реализации национального проекта «Молодежь и дети», распахнул свои двери первый в истории города молодежный центр. Это не просто здание, а полноценная, современная и комфортная площадка, призванная стать точкой притяжения для молодых людей, где будут рождаться идеи, формироваться крепкие команды и каждый сможет найти путь к самореализации. Новый центр предлагает молодежи все необходимое для всестороннего развития: здесь создана особая атмосфера, способствующая общению, раскрытию творческого потенциала и участию в добровольческих инициативах. Молодые люди смогут получать образование, находить поддержку среди единомышленников и развивать свои проекты. В ближайшее время в центре планируется открытие территориального офиса регионального медиа-комьюнити «Молодой.ТВ», что предоставит дополнительные возможности для развития медиа-навыков. Также будет налажено активное сотрудничество с известным арт-кластером «Таврида. Арт», что, несомненно, привлечет в Судогду творческую энергию и новые проекты.Министр молодежной политики области Елена Янина, комментируя событие, выразила надежду, что «молодость здесь будет проходить ярко, динамично и с пользой», а полученный опыт и знания будут мотивировать молодых людей возвращаться в родные края после получения высшего образования, чтобы развивать свои малые территории. Это подчеркивает стратегическое значение центра для удержания и привлечения молодых специалистов в регион.Реализация этого важного проекта стала возможной благодаря программе инициативного бюджетирования, которую инициировал Губернатор Александр Авдеев. Именно эта программа позволила провести ремонтные работы и оснастить центр всем необходимым, демонстрируя пример эффективного взаимодействия власти и общества в интересах молодежи.