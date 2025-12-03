Во Владимирском государственном университете начала работать комната матери и ребенка для детей до 6 лет. Она создаёт комфортные условия для ухода, кормления и игр детей, а также помогает

Во Владимирском государственном университете начала работать комната матери и ребенка для детей до 6 лет. Она создаёт комфортные условия для ухода, кормления и игр детей, а также помогает родителям готовиться к занятиям и отдыхать. Об этом сообщили в пресс-службе университета. Комната расположена в кабинете № 122 Педагогического института (пр-т Строителей, 11) и рассчитана на одновременное