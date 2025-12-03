В купе поезда сидят поп и русский бизнесмен. Бизнесмен достает ноутбук и давай чего-то печатать.
Поп - бизнесмену: - Закурить не хочешь?
- Да нет, знаете ли, не курю, здоровый образ жизни...
Поп вышел, покурил, возвращается - бах на стол бутыль водки.
- Выпить не желаешь? Познакомимся!
- Да нет, знаете ли, не пью, здоровый образ жизни...
Поп погулял по вагону, возвращается.
- Слышь! Там, в соседнем купе, две такие миряночки - закачаешься!
- Да нет, знаете ли, батюшка, я жену люблю...
Наутро счастливый затр*ханный поп вваливается в купе. Там сидит усталый, ""затр*ханный"" бизнесмен:
- Батюшка, вот вы скажите мне, что я делаю не так? Вроде веду праведную жизнь, но все же что-то не то! Может, недостаточно праведную?
- Да нет, все ты делаешь правильно, но живеш
