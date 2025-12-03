В Юрьев-Польском районе подходит к концу капитальный ремонт моста через реку Колокша. Он обеспечит надежное транспортное сообщение между селами Калиновка и Сосновый бор. Об этом сообщили в

В Юрьев-Польском районе подходит к концу капитальный ремонт моста через реку Колокша. Он обеспечит надежное транспортное сообщение между селами Калиновка и Сосновый бор. Об этом сообщили в облправительстве. Теперь мост имеет длину 55 метров, а его проезжая часть расширена до 6 метров. В ходе работ были построены новые опоры, смонтированы сваи и балки, установлены современные