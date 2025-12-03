Национальный центр «Россия» запустил акцию «Новогодняя Россия». Её цель – объединить все регионы нашей страны в преддверии новогодних праздников. Организаторы предлагают украсить окна,

Национальный центр «Россия» запустил акцию «Новогодняя Россия». Её цель – объединить все регионы нашей страны в преддверии новогодних праздников. Организаторы предлагают украсить окна, витрины и личные страницы в социальных сетях пером Жар-Птицы. Этот символ – элемент, вдохновленный образом из сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок». Перо стало знаком света, надежды и предвкушения чуда. В самом Национальном центре