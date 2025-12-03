Конвой правительства области с гуманитарной миссией прибыл в один из приграничных регионов России. По поручению губернатора в зону СВО отправлены предметы первой необходимости, продукты,

Конвой правительства области с гуманитарной миссией прибыл в один из приграничных регионов России. По поручению губернатора в зону СВО отправлены предметы первой необходимости, продукты, стройматериалы и спецоборудование для военных. Гуманитарный конвой правительства возглавляет начальник управления по работе с обращениями граждан Администрации Губернатора Сергей Наумов. Сегодня гумконвой планирует посетить четыре воинские части: передать гуманитарный груз, встретиться