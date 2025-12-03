Система здравоохранения готова оказать необходимую помощь населению.

Губернатор Александр Авдеев по организации медицинской помощи в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.Эпидемиологическая ситуация развивается волнообразно. Пик заболеваемости пришелся на период с 10 по 16 ноября. Система здравоохранения готова оказать необходимую помощь населению.Медицинская инфраструктура региона располагает: 135 взрослыми койками (занято 30%), 105 детскими койками (занято 66%)При необходимости количество мест может быть увеличено до 277 мест для взрослых и до 160 мест для детей, общее количество коек может быть наращено с 249 до 437.И.о. министра здравоохранения Тамара Томаева сообщила о полной готовности системы: трехмесячный запас лекарств, достаточный запас кислорода, 72 «красные зоны» в поликлиниках и ФАПах. Кроме того, расширена запись к терапевтам и педиатрам и введен проект помощи пожилым людям и участникам СВО в получении лекарств.Также разрабатывается система «зеленых коридоров» для онкобольных. В Кольчугинском округе в середине декабря начнет работу новый онколог, который будет вести приём ежедневно.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .