Сотрудники подразделения уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру задержали 24-летнего жителя Казани по подозрению в пособничестве дистанционным мошенникам. Он выполнял функцию

Сотрудники подразделения уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру задержали 24-летнего жителя Казани по подозрению в пособничестве дистанционным мошенникам. Он выполнял функцию курьера и намеревался завладеть 3 700 000 рублей, принадлежащими 77-летней жительнице Владимира. Женщина обратилась в один из банков города Владимира, чтобы снять крупную сумму денег со своего счёта. При этом пенсионерка нервничала и