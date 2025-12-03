Власти Владимира представили план реорганизации ключевых транспортных узлов города. Решения, среди которых изменение схем движения, расширение дорог и перенос остановок, разработаны в

Власти Владимира представили план реорганизации ключевых транспортных узлов города. Решения, среди которых изменение схем движения, расширение дорог и перенос остановок, разработаны в ответ на многочисленные обращения жителей. Для детального обсуждения проблемных участков представители администрации и Общественной палаты совершили совместный объезд локаций, на которых и планируются изменения. Федор Лавров, сопредседатель Общественной палаты г. Владимира Мы несколько