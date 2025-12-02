Внешние ссылки — ключевой инструмент раскрутки сайта
Внешние ссылки – эффективный, проверенный годами способ раскрутки онлайн-ресурса. Ссылки на тематических ресурсах помогают сайту ускорять попадания веб-страниц в индекс систем поиска, занимать более заметное положение в результатах выдачи. Помимо этого, внешние ссылки поставляют для виртуального проекта посетителей.
Как подбирать сайты-доноры под ссылки?
Что бы ни говорил там Яндекс, ссылки – это оптимизаторское всё. На данный момент. Продажа ссылок позволяет быстро и без особых проблем озолотиться одной части населения Интернет, покупка ссылок помогает продвигать ресурсы и также извлекать прибыль другой части.
Проблема только в том, что не все сайты-доноры могут похвастаться эффективностью ссылок. Для отбора подходящих ресурсов агентство Демис
использует много способов. Мы предлагаем ознакомиться со способом «на глазок». Дешево и, как правило, намного эффективней машинной обработки сайтов по каким-то косвенным показателям.
Искусственные внешние ссылки
Естественный способ при всех плюсах отличается такими серьезными недостатками, как вынужденное ожидание, медлительность, необходимость приложить массу усилий. Однако процесс обрастания внешними линками может быть ускорен искусственным путем.
1. Покупка ссылок. Ссылки, как правило, приобретаются на тематических проектах, обладающих прокаченными характеристиками. Платные ссылки могут иметь временный характер или оплачиваться на весь срок существования площадки.
2. Каталоги. Эффект будет выше, если вебмастер потратит время на ручной отбор белых, тематических каталогов.
3. Сателлиты. Вспомогательные виртуальные ресурсы, наращивающие объем внешней ссылочной массы сайта.
4. Обмен. Желательно практиковать кольцевые обмены, прямые поисковыми ботами не приветствуются.
Итак, на что обратить внимание при отборе сайтов-доноров под ссылки?
1. Дизайн сайта. Привлекательное, не аляповатое оформление – визитная карточка хорошего ресурса. Простота и минимализм очень часто бывают кстати. Дорогая флеш-анимация не спасут сайт, если они не подходят ему ни по содержанию, ни по стилю.
2. Реклама на сайте. Сегодня трудно встретить ресурс, на котором совершенно нет рекламы. Однако, если вам в глаза лезут мигающие поп-апы, поп-андеры, тизеры, если через каждый абзац в тексте блоки контекстной рекламы, а сайдбар и футер не видно под баннерами… Лучше закрыть этот ресурс и больше к нему не возвращаться.
3. Контент. Не поленитесь и прочтите пару предложений в статьях на сайте. Вы сразу сможете оценить качество статьи, даже если не являетесь профессиональным журналистом. Корявый слог, стилистические и грамматические ошибки, нелепо склеенные фразы – признаки того, что контент был получен машинным способом или куплен у начинающего райтера по рублю за пучок. Вебмастер явно только начинает строить свою карьеру, экспериментирует. Вам такой ресурс нужен?
4. Структура сайта. Непонятная навигация, невозможность в два клика оказаться на нужной странице – все это должно лишить вас желания покупать ссылки на таком сайте. Во-первых, на какой странице окажутся ссылки? Сможет ли их потом отыскать поисковый робот в два клика?
5. «Все для людей». Обилие страниц, закрытых от просмотра, платный доступ или доступ к контенту после регистрации… С одной стороны это не запрещено, с другой – любовью посетителей подобные ресурсы не избалованы.
6. Движуха на сайте. Хорошим признаком является наличие постоянного сообщества на сайте. Это можно проверить по счетчикам в подписке на обновления, по наличию групп и страничек ВКонтакте, на Фейсбуке, по свежим и многочисленным комментариям к статьям. Если все это имеется, то можно говорить о хорошем качестве сайта-донора.
7. Авторство. Хорошо, если домен регистрировался непосредственно под созданный проект. Хорошо, если на сайте имеются качественные уникальные иллюстрации. Совсем плохо, если картинки сканировались из старой книжки, как и статьи.
8. Другие ссылки. Даже если сайт хорош по всем вышеперечисленным параметрам, но содержит много ссылок на нетематические ресурсы, стоит отказаться от предложения купить еще одну ссылку. Вебмастер, который дорожит своим сайтом, не станет продавать больше трех ссылок со страницы и будет тщательно отбирать «друзей». Ведь ссылаясь на сомнительные ресурсы, он бросает тень сомнения и на свой ресурс.
Со временем, когда вы набьете руку (глаз) на анализе сайтов-доноров, вы сможете секунд за пять получать полное представление о сайте. Симпатичный ресурс или полный отстой – вот критерий, который будет лежать в основе ваших поисков.