3 декабря во Владимире состоится итоговое сочинение, которое напишут 1577 выпускников 11 классов. Это обязательный этап, необходимый для допуска к ЕГЭ. Экзамен организован на базе 11 образовательных учреждений города. В течение 3 часов 55 минут, начиная с 10:00, школьники продемонстрируют свои навыки критического мышления, умение анализировать, выстраивать логические цепочки, аргументировать свою позицию и использовать в