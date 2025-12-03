На улице Егорова будет частично ограничено автомобильное движение из-за плановой реконструкции канализационного коллектора. Об этом жителей информирует МУП «Владимирводоканал».

На улице Егорова будет частично ограничено автомобильное движение из-за плановой реконструкции канализационного коллектора. Об этом жителей информирует МУП «Владимирводоканал». Ограничения затронут участок дороги в районе дома №9 и продлятся до 8 декабря. Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут и выбирать пути объезда. Фото: администрация города