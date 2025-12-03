Юных законотворцев чествовали во Владимире. В Законодательном Собрании свои таланты показали 64 школьника из 30 общественных организаций и 6 колледжей. В течение месяца команды в рамках

Юных законотворцев чествовали во Владимире. В Законодательном Собрании свои таланты показали 64 школьника из 30 общественных организаций и 6 колледжей. В течение месяца команды в рамках проекта «Школа юного законотворца» обучались под руководством наставников из Молодежной Думы. За это время ребята посетили лекции и практикумы от ведущих преподавателей высшей школы региона, а также от депутатов