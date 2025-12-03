Во Владимире суд заключил под стражу 17-летнего подростка по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области. По

Во Владимире суд заключил под стражу 17-летнего подростка по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области. По данным следствия, 2 ноября 2025 года подросток забрал крупную партию наркотиков и начал раскидывать «закладки» в районе улицы Александра Матросова. В этот момент его задержали сотрудники