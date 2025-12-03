С 1 по 7 декабря в России проходит Неделя борьбы со СПИДом.

Во Владимирской области на 1 ноября 2025 года зарегистрировано 9321 человек с ВИЧ-инфекцией. Об этом рассказали вС 1 по 7 декабря в России проходит Неделя борьбы со СПИДом и информирования о венерических заболеваниях в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Цели акции — повысить осведомленность населения, снизить стигму, пропагандировать диагностику и профилактику, а также информировать о современных методах лечения.Во Владимирской области в эти дни организованы просветительские кампании, бесплатное тестирование на ВИЧ, консультации специалистов и распространение информационных материалов.